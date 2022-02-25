أوكرانيا لبنانياً: الانقسام تجاه السياسة الغربية

كتبت هيام قصيفي في "الاخبار": حرب سوريا ساهمت في تقريب موسكو من المتوسط، لكنها لم تغرقها في الرمال اللبنانية إلى الحد الذي يمكن معه فرز اللبنانيين مع روسيا أو ضدها بالمطلق. يمكن لأداء بوتين نفسه أن يشكل عامل استفزاز أو العكس، نتيجة تعامله مع قوى المعارضة داخل بلاده، وطموحه إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية. لكن الحرب الأوكرانية جعلت اللبنانيين والأطراف السياسيين يتماهون مع طرفي الحرب: فريق مع روسيا وآخر مع أوكرانيا.

وعمق الانقسام يتعلق بالرؤية تجاه الدول الغربية وواشنطن تحديداً في ما آلت إليه أوضاع أوكرانيا، واحتمال إسقاط المشهد الأوروبي والأميركي على لبنان انطلاقاً من التجارب السابقة.

منذ أن هدد الرئيس باراك أوباما بضربة لم تحصل على سوريا بسبب الأسلحة الكيميائية، وصولاً إلى أداء الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط بعد خروج الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، ثمة ما يقلق حلفاء واشنطن من تداعيات السياسة "الديمقراطية" على لبنان كواحدة من ساحات تتخبط تحت وطأة القرار الأميركي بالانسحاب من المنطقة بالمطلق أو عدمه. لذا، من الطبيعي أن يتماهى أفرقاء لبنانيون مع الأوكرانيين تحت وطأة الدخول الروسي، لأن كل التحذيرات الغربية لروسيا لم تكن بالحجم الذي يخيف بوتين، تماماً كما حال العقوبات الأميركية وبعض القرارات الدولية التي سبق أن عرفها لبنان ولم تنفذ، أو البيانات التي تدعو إلى احترام المواعيد الدستورية الانتخابية يوم طاول التمديد لمرات السلطة التنفيذية والتشريعية.

والتلويح الأوروبي بعقوبات على روسيا يشبه تماماً تحذيرات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعقوبات على سياسيين لبنانيين، وإقناع الاتحاد الأوروبي بخطوات مماثلة لم يتحقق منها شيء. والدول الأوروبية عالقة في مواسم انتخابية (كفرنسا)، أو معالجة أوضاع داخلية متعثّرة بعد أزمة كورونا، وستنشغل أكثر مع تداعيات حرب أوكرانيا والخوف من اللاجئين والآثار الاقتصادية وفي مقدمها مشكلة الغاز. ومع التردد الأميركي على مستوى اتخاذ القرار، واحتمالات الاتفاق النووي مع إيران، تصبح قيادة روسيا الحرب واحدة من المشكلات التي أصبحت فجأة في صلب الاهتمام اللبناني، لأن تداعياتها أشمل من وصول نازحين إلى لبنان، كما حصل مع النازحين السوريين، أو تعذر إمدادات القمح، وتدخل روسيا في الشؤون اللبنانية، بل يتعلق بتعاظم انحسار الدور الغربي. فبيروت على موعد مع استحقاقات نيابية ورئاسية وعلى موعد مع تحديات اقتصادية ومالية، وأي تعثر غربي كما يحصل على مستوى أوكرانيا، يعني بالنسبة إلى الفريق الذي يناهض محور إيران، خطوة إضافية إلى الوراء، لا سيما أن الخشية من مقايضات تتعلق بالاتفاق النووي وبحدود يمكن أن ترتسم مع حرب بوتين، يجعل من حدث أوكرانيا حدثاً لبنانياً، أكبر من النقاش "الثقافي" الذي يدور بين اختصاصيين أوروبيين حول الديموقراطية والديكتاتورية ومفاهيم روسيا القديمة وأحلامها.