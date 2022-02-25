عون لن يقدّم أوراقا مجانية لبري دون مقابل

كتبت" الديار": يستمر الخلاف السياسي في الكواليس بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثانية والذي ظهر في استمرار الشغور في منصب نائب رئيس امن الدولة حتى الان والذي يكون عادة من الطائفة الشيعية. وفي هذا السياق، كشفت اوساط وزارية للديار ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يقدم أوراقا مجانية لأي طرف، وبخاصة اذا كان هذا الامر لبري حيث يريد شيئا في المقابل. واضافت ان هناك سببا اخر وراء رفض عون لهذا التعيين، وهو ان انه لا يريد أن يأخذ نائب رئيس أمن الدولة من صلاحيات رئيس امن الدولة الذي هو على صلة مع فريق العهد. ذلك ان الرئيس عون يعتبر ان جهاز أمن الدولة جزء لا يتجزأ من تركيبة العهد.وحول الشغور المستمر في منصب نائب رئيس أمن الدولة، أوضحت مصادر رئيس الجمهورية أن هذا الموضوع لم يطرح في جلسة أمس، مشيرة الى ان الرئيس ميشال عون كان قد قال سابقا في جلسة لمجلس الوزراء بأن يتم تقديم اسم المرشح لتولي هذا المنصب ليعين تلقائيا، ولكن منذ الجلسة الاخيرة حتى جلسة امس لم يطرح هذا الموضوع مجددا، فلماذا البعض يريد تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية هذا الشغور؟