لبنان

كم بلغ عدد حوادث السير أمس؟

Lebanon 24
26-02-2022 | 00:41
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أفادت "غرفة التحكم المروري" عن سقوط 4 جرحى في 3 حوادث سير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.
 
 
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