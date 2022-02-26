قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء واضح: موافقة مبدئية مشروطة بخمس نقاط وتعديل الخطة

قرر مجلس الوزراء في جلسته امس "الموافقة المبدئية على الخطة الوطنية لاصلاح قطاع الكهرباء، مشروطة بتحقيق خمسة اهداف". كما قرر "تكليف وزير الطاقة مراجعة الخطة المرفوعة من قبل الوزارة بشكل تتبنى بوضوح النقاط المذكورة، وعرضها مجددا على مجلس الوزراء".

وهكذا يمكن القول ان ما حصل عمليا هو أقل من اقرار للخطة وأكثر من رفض، اي ان القرار الحكومي شكل بادرة حسن نية لمعرفة مدى جدية الفريق السياسي الذي ينتمي اليه وزير الطاقة وليد فياض، ومدى التزامه بتنفيذ خمس نقاط حددها مجلس الوزراء وابرزها الاصرار على تعيين الهيئة الناظمة للقطاع قبل تعديل القانون 462، خلافاً لرغبة الفريق السياسي للوزير الذي يريد تعديل القانون كشرط لإنشاء الهيئة.

كما ان قرار الحكومة يؤكد ايضا ان معمل سلعاتا ، الذي بات مطلبا عونيا في كل خطة كهربائية، مرتبط بمراجعة المخطط التوجيهي الذي يتضمّن إنشاء هذا المعمل.

وقي هذا السياق كان لافتا مسارعة المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الى نفي "تسريبة اعلامية"اوردتها قناة "الجديد"، عن تواصلٍ حصل بين رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قبل جلسة الحكومة بشأن معمل سلعاتا.فاكد المكتب الإعلامي انه " لم يحصل اي تواصل كما لم يجر أي اتفاقٍ بين الطرفين بشأن المعمل المذكور".

القرار الحكومي