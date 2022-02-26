إحتراق سيارة في الميناء

احترقت سيارة رباعية الدفع من نوع "بي ام x5" فجر اليوم في مدينة الميناء في طرابلس، داخل الباحة المجاورة لمسجد عمر بن الخطاب.



وافادت المصادر ان سبب الحريق ناتج عن "ماس كهربائي"، فيما الاضرار اقتصرت على الماديات.