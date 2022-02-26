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لبنان
إحتراق سيارة في الميناء
Lebanon 24
26-02-2022
|
00:54
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احترقت سيارة رباعية الدفع من نوع "بي ام x5" فجر اليوم في مدينة الميناء في طرابلس، داخل الباحة المجاورة لمسجد عمر بن الخطاب.
وافادت المصادر ان سبب الحريق ناتج عن "ماس كهربائي"، فيما الاضرار اقتصرت على الماديات.
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