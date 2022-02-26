لبنان

في بشرّي... أين ستريدا جعجع "انتخابياً"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-02-2022 | 01:15
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تُجري شركة إحصاءٍ متخصّصة دراساتٍ انتخابيّة عن وضع حزب"القوّات اللبنانيّة" في قضاء بشرّي، وذلك لمعرفة توجّهات المواطنين انتخابياً في تلك المنطقة الأساسيّة بالنسبة للقوّات.
وكشفت استطلاعات الرّأي التي أجرتها الشركة أنّ" حظوظ السّيد وليام طوق  للفوز بالمقعد الماروني ضمن بشرّي مرتفعة، وأن هناك إمكانيّة له لخرق معقل "القوات" بالأصوات التفضيليّة". 
أمّا بالنسبة للنائب ستريدا جعجع، فقد أشارت الارقام الاحصائية" إلى احتمال حصول  تراجع في عدد أصواتها التفضيلية لكن هذا الأمر قد يتبدّل في لحظة الانتخابات". 
وهنا، قالت أوساطٌ سياسية متابعة إنّ حضور ستريدا جعجع في بشري والقضاء سياسيا وخدماتيا ثابت، وهذا ما من شأنه في لحظة الاقتراع ان يبدد" زعل وحرد" الكثيرين من ابناء المنطقة لصالحها".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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