15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
في بشرّي... أين ستريدا جعجع "انتخابياً"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-02-2022
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُجري شركة إحصاءٍ متخصّصة دراساتٍ انتخابيّة عن وضع حزب"القوّات اللبنانيّة" في قضاء بشرّي، وذلك لمعرفة توجّهات المواطنين انتخابياً في تلك المنطقة الأساسيّة بالنسبة للقوّات.
وكشفت استطلاعات الرّأي التي أجرتها الشركة أنّ" حظوظ السّيد وليام طوق للفوز بالمقعد الماروني ضمن بشرّي مرتفعة، وأن هناك إمكانيّة له لخرق معقل "القوات" بالأصوات التفضيليّة".
أمّا بالنسبة للنائب ستريدا جعجع، فقد أشارت الارقام الاحصائية" إلى احتمال حصول تراجع في عدد أصواتها التفضيلية لكن هذا الأمر قد يتبدّل في لحظة الانتخابات".
وهنا، قالت أوساطٌ سياسية متابعة إنّ حضور ستريدا جعجع في بشري والقضاء سياسيا وخدماتيا ثابت، وهذا ما من شأنه في لحظة الاقتراع ان يبدد" زعل وحرد" الكثيرين من ابناء المنطقة لصالحها".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
Lebanon 24
مُفاجأة من وهاب لجنبلاط.. هذا ما كُشف عن الانتخابات
02:30 | 2022-02-25
25/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
14:28 | 2022-02-25
25/02/2022 02:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
Lebanon 24
مستجداتٌ عن الكهرباء والتغذية.. ما الجديد؟
11:40 | 2022-02-25
25/02/2022 11:40:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
Lebanon 24
عاملة أجنبية... حاولت قتل مخدومها وأحرقت منزله بالكامل ( فيديو وصور)
10:46 | 2022-02-25
25/02/2022 10:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
14:43 | 2022-02-25
25/02/2022 02:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
01:45 | 2022-02-26
ميقاتي وابو الغيط في احتفال السراي الحكومي اليوم بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بالقانون والقضاء
01:30 | 2022-02-26
مرشّح مستقّل يعدّل خياراته 3 مرات في أسبوع واحد
02:15 | 2022-02-26
بعد الحرب الروسية – الأوكرانية.. هل نحن أمام أزمة نفطية؟
02:00 | 2022-02-26
ما هو سيناريو ما بعد 15 أيار 2022؟
01:00 | 2022-02-26
قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الكهرباء واضح: موافقة مبدئية مشروطة بخمس نقاط وتعديل الخطة
00:54 | 2022-02-26
إحتراق سيارة في الميناء
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 09:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 09:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact