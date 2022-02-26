لبنان

مرشّح مستقّل يعدّل خياراته 3 مرات في أسبوع واحد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-02-2022 | 01:30
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في إطار  الاتصالات الانتخابية الناشطة في "دائرة كسروان- جبيل" افادت المعلومات ان النائب السابق المستقل منصور البون عدّل في خياراته ثلاث مرات في أسبوعٍ واحد. فبعدما كان عقد إتفاقا جديا مع صديقه وحليفه القديم فريد هيكل الخازن، جاءه إتصال من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عارضاً عليه أن يكون في لائحة "تحالف القوات- زياد حواط" فزار البون معراب لبحث الاقتراح، مشترطا الحصول على"الفي صوت تفضيلي قوّاتي" لضمان فوزه وكي لا يكون تحالفه لرفع الحاصل الانتخابي فقط، فجاءه الرد أن" أصوات القوّات للقوّات"، وان "القوات تعتمد وحدة معايير خاصة خلال الانتخابات"، فلم يحصل التفاهم.
وفي المعلومات أيضا ان تواصلا جرى بين البون والنائب شامل روكز الذي عرض صياغة تحتلف ثلاثي يجمعه والبون والنائب السابق فارس سعيد، فاعجب البون بالفكرة واعتذر من النائب الخازن، وبدأت الاتصالات على خط تشكيل" اللائحة الثلاثية" الموعودة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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