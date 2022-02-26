على نية لبنان.. الراعي يترأس قداسا في فلورنس

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي قداسا على نية لبنان، في كنيسة سان لورنسو في فلورنس، عاونه فيه وكيله لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا رفيق الورشا، وكيل الرهبانية الانطونية الاب ماجد مارون، بمشاركة النائب البطريركي العام في الجبة وإهدن المطران جوزف نفاع وراعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، وحضره وزير السياحة وليد نصار، سفيرة لبنان في إيطاليا ميرا ضاهر، سفيرة فلسطين عبير عوده، قنصل لبنان الفخري في فلورنسا شربل سبيل، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني.ووجه الجميع الشكر للقنصل سبيل لتنظيمها القداس وتقديم كل الدعم للوفد اللبناني الذي شارك في لقاء مطارنة البحر الأبيض المتوسط ولقاء رؤساء البلديات.واكد الراعي ان "لبنان صامد رغم كل الظروف".