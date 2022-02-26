طلبٌ في دائرة انتخابية: بدنا مقعد ماروني و "يا ريت بكون شمعوني"

كشفت اتصالاتٌ سياسيّة أن "الحزب التقدمي الإشتراكي" بالتشاور مع "القوات اللبنانية"، يبحثُ عن مرشح للمقعد الماروني في الشوف، وقد كانت هناك مساعٍ للتقرّب من شخصيات مستقلة وآخرين كانوا تاريخياً مع الخط "الشّمعوني"، نسبةً للرئيس الراحل كميل شمعون.

وبحسب الاتصالات، فإنّ هذا الأمر جوبه بالرفض من بعض الشخصيات من بينها سيّدة من إقليم الخروب تنضوي تحت "الخط الثوري"، في حين أن المساعي ما زالت مستمرة للوصول إلى مرشحٍ يكون مقبولاً من عرّابي اللوائح.

وبحسب المعطيات، فقد كان التوجّه باتجاه الشخصيات "الشمعونية" مبنياً على طلب وتمنّيات من حزب "الوطنيين الأحرار" الذي أعلن تحالفه مع "القوات اللبنانية" خلال الانتخابات الحاليّة.