"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج

نشر المتخصص بالاحوال الجوية، الاب إيلي خنيصر، تقريره حول الطقس في لبنان والمنطقة ليومَي السبت والاحد 26 و27 شباط 2022. وجاء فيه:

انهى شباط ايامه بطقس ممطر وبارد ومثلج على المرتفعات التي تعلو 1500متر فأشرف المنخفض الاوّل على الانحسار لتستعد المنطقة لغدر آذار الذي سوف يستهل ايامه بأجواء كانونية شديدة البرودة وعالية الرطوبة، انّه المنخفض الثاني المرتقب ان يضرب لبنان والجوار بأمطار طوفانية الاسبوع المقبل، وما تشير اليه حركة المنخفضات هو التالي:



تتّجه كتلتان رطبتان نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الاولى من ايطاليا وكرواتيا والبحر الادرياتيكي باتجاه اليونان وتركيا والبحر المتوسط، والثانية من دول المغرب وشمال الجزائر باتجاه شرق البحر المتوسط، ويُساهم المرتفع الآزوري المتمركز شمال ايطاليا وفوق فرنسا واسبانيا بقيم ضغط 1037hpa، بدفع هاتين الكتلتين نحو المنطقة، الأمر الذي سيشكل فوق تركيا منخفضاً جوّياً عالي الفعالية تصل قيمه الى 999hpa سيتمدد نحو لبنان وسوريا وفلسطين والاردن ويستمر لحوالي خمسة ايام مصحوباً بكتل هوائية باردة وامطار طوفانية وعواصف رعدية وثلوج على الجبال المتوسطة.

هذا وسيتّجه المنخفض الايسلاندي نحو شمال موسكو بضغط يلامس 965hpa، ويساهم باستقطاب الموجات القطبية نحو اليونان وتركيا وشمال ليبيا فيتأثر لبنان والجوار بطقس شديد البرودة وتساقط كثيف للثلوج على الجبال وقد تصل في مراكز التزلج الى المتر اي على 2100متر. القسم الأول منه اي لغاية اليوم الخامس عشر، سوف يحمل ما يقارب 320 مم ساحلاً و 175 مم جبلاً و 70 الى 150مم بقاعاً، فماذا في التفاصيل؟تتّجه كتلتان رطبتان نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الاولى من ايطاليا وكرواتيا والبحر الادرياتيكي باتجاه اليونان وتركيا والبحر المتوسط، والثانية من دول المغرب وشمال الجزائر باتجاه شرق البحر المتوسط، ويُساهم المرتفع الآزوري المتمركز شمال ايطاليا وفوق فرنسا واسبانيا بقيم ضغط 1037hpa، بدفع هاتين الكتلتين نحو المنطقة، الأمر الذي سيشكل فوق تركيا منخفضاً جوّياً عالي الفعالية تصل قيمه الى 999hpa سيتمدد نحو لبنان وسوريا وفلسطين والاردن ويستمر لحوالي خمسة ايام مصحوباً بكتل هوائية باردة وامطار طوفانية وعواصف رعدية وثلوج على الجبال المتوسطة.هذا وسيتّجه المنخفض الايسلاندي نحو شمال موسكو بضغط يلامس 965hpa، ويساهم باستقطاب الموجات القطبية نحو اليونان وتركيا وشمال ليبيا فيتأثر لبنان والجوار بطقس شديد البرودة وتساقط كثيف للثلوج على الجبال وقد تصل في مراكز التزلج الى المتر اي على 2100متر.

طقس لبنان ليوم السبت ممطر محلياً يميل الى الاستقرار خلال ساعات الظهيرة

طقس يوم الاحد مشمس الى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستستمر بالارتفاع حتى يوم الثلاثاء موعد انقلاب الطقس بشكل خاطف وسريع خلال ساعات المساء.