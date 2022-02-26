16
o
بيروت
19
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
معركة "القوات اللبنانية" في الشمال الثالثة.. ضد المجتمع المدني؟
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
26-02-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنطلق القوات اللبنانية في معركتها الانتخابية من حقيقة لا يمكن الهروب منها وهي انها ستخسر عدداً من نوابها في عدة دوائر واقضية، وهذه الخسارة قد لا تكون نابعة من تراجعها الشعبي بل من انعدام قدرتها على عقد التحالفات السياسية والانتخابية.
بحسب غالبية الخبراء فانه، قد لا يكون هناك اي دائرة انتخابية ستتقدم فيها القوات نيابيا الا دائرة الشمال المسيحية، حيث هناك احتمالات واسعة لزيادة عدد نواب القوات من ثلاثة الى اربعة نواب وهذا سيكون "انتصاراً" معنوياً كبيرًا بسبب اهمية الدائرة مسيحيا.
احتمالان يجعلان القوات تفوز بالمقعد الرابع في الدائرة، الاول هو فشل لائحة "شمالنا" في الوصول الى العتبة الانتخابية والثاني فشل لائحة ميشال معوض ومجد حرب في الوصول الى الحاصلين والفوز بمقعد واحد فقط..
لم يعد لدى "القوات" قلق كبير من قوى الثامن من اذار في الدائرة، فقد استطاعت معراب من خلال تنظيمها في الخارج تسجيل عدد كبير من المغتربين الذين، في حال شاركوا في الانتحابات، سيحدون من قدرة خصوم "القوات" التقليديين وهذا ما يترافق مع تراجع "التيار الوطني الحر" شعبيا وخسارة "تيار المردة" لتحالفاته السابقة.
لكن مخاوف "القوات" تكمن في لائحتين للمجتمع المدني تخاطبان بيئتها الحاضنة بشكل مباشر من خلال التطابق في الخطاب السياسي العام بينهما وبين معراب، مع زيادة عنصر بناء الدولة ورفض القوى السياسية التقليدية التي تعتبر "القوات" جزءا منهم، لذلك فإن معركة القوات الاساسية اليوم هي مع المجتمع المدني.
تعمل القوات اللبنانية على افشال خصومها الجدد بمختلف الطرق والاساليب، خصوصا ان لائحة معوض - حرب على سبيل المثال قررت فتح معركة اسقاط مرشح القوات في البترون لتأمين فوز مجد حرب فيها، وهذا ينطبق على "شمالنا" التي قدمت مرشحين لديهما خلفيات قواتية في قضاء بشري.
اذا، معركة القوات الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة هي مع قوى التغيير هذه المرة، فحتى لو لم تعلن ذلك فإنها تعمل بشكل جدي على اضعافه هذه "القوى التغييرية" شعبيا لان الامر سيؤدي حتما الى تقدم "القوات" نيابيا وفوزها بمقعد اضافي على اقل تقدير في هذه الدائرة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
Lebanon 24
سيناريو بشأن "اشتراك المولدات" سيبرزُ قريباً.. ماذا سيحدث؟
14:28 | 2022-02-25
25/02/2022 02:28:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
Lebanon 24
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
02:30 | 2022-02-26
26/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
Lebanon 24
جرحى بإشكال كبير في قانا.. صورٌ توثق ما جرى
14:43 | 2022-02-25
25/02/2022 02:43:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
02:29 | 2022-02-26
26/02/2022 02:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
04:27 | 2022-02-26
26/02/2022 04:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
12:01 | 2022-02-26
"الواتساب" مُهدّد على هواتف اللبنانيين.. احذروا هذا الأمر
11:48 | 2022-02-26
قائد القطاع الغربي لليونيفيل: لبنان وإيطاليا لديهما الكثير من القواسم المشتركة
11:25 | 2022-02-26
البطريرك الراعي: لبنان لم ينته ولم يمت
11:20 | 2022-02-26
إخلاء طرقات ومنع مرور في صيدا.. ما القصّة؟
10:35 | 2022-02-26
مسيرة في صيدا بمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لاغتيال سعد
10:29 | 2022-02-26
حاجز للجيش في منطقة شدرا... هذا ما يفعله
فيديو
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
26/02/2022 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
26/02/2022 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
من بين أكثر السيارات اقتصادا في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى "هوندا" "CR-V" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-02-24
26/02/2022 19:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact