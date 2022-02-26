ميقاتي استقبل أمين عام جامعة الدول العربية في السراي الحكومي

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في السراي الحكومي اليوم، في حضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية السفير عبد الرحمن الصلح. وحضر أيضا الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وكان الامين العام للجامعة العربية وصل الى السراي الحكومي قرابة العاشرة والنصف حيث اقيمت له مراسم الاستقبال التقليدية، وكان في استقباله الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومدير المراسم لحود لحود.