"لبنان ليس بعيداً"... هذا ما قاله درويش عن الصراع الدولي

رأى النائب علي درويش، عبر تويتر، أن "الصراع الدولي المتصاعد سينعكس حكماً على بعض القضايا الإقليمية والمفاوضات المتعثرة وهذا ما قد يترجم انفراجاً ببعضها كالمحادثات النووية وتأزم بملفات أخرى ناتجة عن تطور الصراع في منطقتنا من اقليمي الى دولي خاصة تلك التي تشهد احتكاك مباشر بين روسيا واميركا". وتابع أن "لبنان ليس بعيداً".

الصراع الدولي المتصاعد سينعكس حكماً على بعض القضايا الإقليمية والمفاوضات المتعثرة وهذا ما قد يترجم انفراجاً ببعضها كالمحادثات النووية وتأزم بملفات أخرى ناتجة عن تطور الصراع في منطقتنا من اقليمي الى دولي خاصة تلك التي تشهد احتكاك مباشر بين روسيا واميركا.

ولبنان ليس بعيداً... — MP Ali Darwish (@alidarwish72) February 26, 2022