لبنان

هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:27
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قال وزير الاقتصاد أمين سلام إنّ "لبنان يحتاج سنوياً الى ما يتراوح بين 550 و560 الف طن من القمح"، موضحاً أنّ "القمح الذي يُزرع في لبنان غير صالح لصناعة الخبز العربي". 
وفي حديث عبر قناة الـ"LBCI"، أكد سلام أن الحرص كبير على عدم ضرب قطاع المطاحن، خصوصاً أن استيراد الطحين من الخارج قد يؤدي إلى اقفال المطاحن. 
وأضاف: "لا حاجة للهلع ولا داعي للاقبال على شراء الخبز فمادة القمح موجودة وتكفي لشهر تقريباً واطلب من التجار عدم استغلال هذه المرحلة أو تخزين أي مواد".
وقال: "العقوبات على روسيا يمكن ان تصعب علينا امكانية اللجوء الى اسواق اخرى لاستيراد القمح، ونسعى للاتفاق مع بلد او بلدين يضمنان لنا سعراً متدنياً للقمح ونتمكن بالتالي من رصد كمية 50 الف طن تغطي حاجتنا لمدة سنة. كذلك، فإنّ الاتحاد الاوروبي سيقدم دراسة قريباً حول بناء اهراءات للقمح في مرفأ طرابلس".
مع هذا، فقد كشف سلام أنه من الممكن أن ترتفع أسعار المشتقات النفطية والزيوت بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا، وسيكون لذلك انعكاس أيضاً على اسعار السلع.
 
 

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