لبنان

هذا ما يحصل مع المواطنين لدى سحبهم الدولار من الصراف الآلي!

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عددا كبيرا من المواطنين يعانون لدى سحبهم المال من الصراف الآلي بالدولار، ويحصلون بين المبلغ المنوي سحبه على عدة اوراق نقدية من فئة 100$ طبعة قديمة، ولدى محاولة صرفها في الخارج يتفاجأون برفضها او اعطائهم اقل بـ 50000 الف عن كل ورقة نقدية قديمة عن سعرها الرسمي بالسوق الموازية.
 
 
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