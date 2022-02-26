هذا ما يحصل مع المواطنين لدى سحبهم الدولار من الصراف الآلي!

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عددا كبيرا من المواطنين يعانون لدى سحبهم المال من الصراف الآلي بالدولار، ويحصلون بين المبلغ المنوي سحبه على عدة اوراق نقدية من فئة 100$ طبعة قديمة، ولدى محاولة صرفها في الخارج يتفاجأون برفضها او اعطائهم اقل بـ 50000 الف عن كل ورقة نقدية قديمة عن سعرها الرسمي بالسوق الموازية.