كان يقود سيارة من دون أوراق ثبوتية... أوقفه الجيش وهذا ما ضُبط معه (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 26 / 2 /2022 أوقف عناصر الجيش على حاجز حربتا- البقاع المواطن (م.ص) الذي كان يقود حافلة نوع فان دون أوراق قانونية، وقد ضُبطت داخلها كمية من المخدرات وحشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.