لبنان

كان يقود سيارة من دون أوراق ثبوتية... أوقفه الجيش وهذا ما ضُبط معه (صور)

Lebanon 24
26-02-2022 | 04:43
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 26 / 2 /2022 أوقف عناصر الجيش على حاجز حربتا- البقاع المواطن (م.ص) الذي كان يقود حافلة نوع فان دون أوراق قانونية، وقد ضُبطت داخلها كمية من المخدرات وحشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق  بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
 
 
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