وزير البيئة: خطونا خطوات هامة للانتقال التدريجي إلى إدارة متكاملة للنفايات

إعتبر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في تصريح، أنه "رغم كل الظروف الصعبة، خطونا خطوات مهمة خلال الاسبوع المنصرم للانتقال التدريجي إلى ادارة متكاملة للنفايات الصلبة عبر موافقة مجلس الوزراء على رؤية وزارة البيئة لإدارة هذا القطاع الحيوي وإنقاذه من التعثر عبر 7 توجهات استراتيجية وهي:- تطبيق القانون 80/ 2018 وتفعيل الدور التنظيمي والرقابي لوزارة البيئة وتشكيل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة لحوكمة هذا القطاع بشكل رشيد ورفع حالة التشرذم المزمنة.- تعزيز اللامركزية وتمكين اتحادات البلديات والبلديات من ادارة النفايات في مناطقهم والاتاحة لهم تطبيق آليات استرداد الكلفة.- تبني وتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري وتنظيم انواع ومسارات النفايات (waste streams) والفرز من المصدر لاعادة استخدامها والاستفادة منها كموارد. وهنا سنعمل على زيادة عدد مراكز الاستلام (drop-off centers) في البلدات واحياء المدن خاصة للبلاستيك، الكرتون، المعادن، النفايات الالكترونية وغيرها من المفروزات.- تطوير وتشغيل مراكز الفرز الثانوي والتسبيخ على مستوى المناطق والمدن، وإعادتها للعمل خاصة معملي الفرز والتسبيخ في بيروت (الكرنتينا والكورال) التي تضررت بشكل كبير بعد انفجار المرفأ والتي كانت تعالج نفايات العاصمة والمتن وكسروان.- دراسة وتقييم إمكانية انتاج واستخدام الوقود البديل المستخرج من المرفوضات (RDF).- تطوير المطامر الصحية القائمة حاليا واستحداث مطامر صحية حديثة وتحديد مواقعها بالتعاون مع اتحادات البلديات. في هذا الاطار نشدد على وزارتي الطاقة والمالية العمل سريعا على تشغيل محطة الكهرباء في مطمر الناعمة وتأمينها للبلدات المجاورة لحقها في ذلك.- إقفال وإعادة تأهيل المكبات العشوائية المنتشرة والمقدر عددها بحوالي 940 بشكل تدريجي للوصول الى صفر رمي عشوائي".وأضاف: "إن تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية سيتطلب إعادة العمل في المرافق المتضررة، وهذا ما نعمل عليه مع جهات مانحة من البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ووكالات التنمية الدولية. بالامس زرنا مع وفد البنك الدولي وفريق من الوزارة معمل الفرز في الكرنتينا المتضرر بشكل كبير بعد انفجار المرفأ وترك لاكثر من عام بعد الانفجار من دون خطة لاعادة تأهيله، حيث توافقنا ان يدعم البنك الدولي عملية تأهيله وإعادة تشغيله مع معمل التسبيخ في برج حمود ودعم نظام متكامل لادارة النفايات في بيروت. هذه الادارة المتكاملة تتطلب ايضا تغيير سلوكي عند صناع القرار وكذلك الناس حول النفايات والتعاطي معها كمخلفات يمكننا الاستفادة من جزء كبير منها كموارد إذا ما أحسنا فرزها وإعادة استخدامها وتصنيعها".وختم "لن يحدث هذا التغيير والانتقال الى إدارة متكاملة للنفايات في لحظة لكنه ليس صعب المنال".