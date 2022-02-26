لبنان

إنقطاع الكهرباء عن أحياء في الهرمل والاهالي يطالبون بالحل

Lebanon 24
26-02-2022 | 06:48
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ناشد عدد من أهالي الهرمل وزير الطاقة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، إيجاد حل لمسألة الانقطاع التام للتيار عن بعض أحياء المنطقة منذ أسبوع.
 

المصدر: الوكالة الوطنية
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