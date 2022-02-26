لبنان

ميقاتي يتحرك من أجل اللبنانيين في أوكرانيا.. هذا ما تقرّر

Lebanon 24
26-02-2022 | 06:53
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إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في اطار متابعة اوضاع اللبنانيين في اوكرانيا ، في ضوء الاحداث الجارية هناك. 

وشارك في الاجتماع الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة والمستشار الديبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر.

وأعلن الوزير بو حبيب بعد الاجتماع أنه "تقرر تكليف الهيئة العليا للاغاثة إجلاء الرعايا اللبنانين المقيمين في أوكرانيا والذين لجأوا الى بولندا ورومانيا، جوا في موعد يحدد لاحقا، ووفقاً لظروف ومعطيات يعلن عنها في حينه بالتشاور مع سفارات لبنان في أوكرانيا وبولندا ورومانيا".

أضاف: "تبين عدم وجود ممرات آمنة لتاريخه لمغادرة أوكرانيا، ولذلك ننصح اللبنانيين الموجودين فيها حاليا البقاء في أماكن آمنة لحين جلاء الامور. أما بالنسبة الى اللبنانيين الذين قرروا التوجه الى المعابر الحدودية على مسؤوليتهم الشخصية، فيطلب منهم اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم".
 
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