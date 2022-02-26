شرفة من مبنى في صور تسقطُ أرضاً.. هذا ما حصل (صور)

انهارت شرفة أحد الشقق السكنية في مدنية صور، بالقرب من دوار أبو ديب.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد أدى الحادث إلى سقوط عدد من الإصابات، وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان.