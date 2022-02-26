لبنان

شرفة من مبنى في صور تسقطُ أرضاً.. هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
26-02-2022 | 07:41
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انهارت شرفة أحد الشقق السكنية في مدنية صور، بالقرب من دوار أبو ديب.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الجنوب، فقد أدى الحادث إلى سقوط عدد من الإصابات، وقد هرعت فرق الإنقاذ إلى المكان. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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