كلودين عون: قبل ردود الفعل العشوائية الاستعلام عن التعريف الحقيقي لمكتوم القيد اللبناني

غردت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز على "تويتر": "إن مكتوم القيد unregistered child هو كل طفل مولود من أبوين لبنانيين أهملوا تسجيله لدى دوائر النفوس بعد الولادة خلال فترة سنة التي يسمح بها القانون. أي أنه إنسان موجود من دون شخصية قانونية. قبل ردود الفعل العشوائية، الاستعلام عن التعريف الحقيقي لمكتوم القيد اللبناني".وفي تغريدة ثانية، قالت: "إذا كان مكتوم القيد مولودا من والدين أجنبيين، فهو بالطبع غير لبناني وتطبق القوانين المرعية الإجراء، أي تسجيله بسجل نفوس الأجانب. إن قلة إدراككم لوجع الناس يجب أن يعالج، فالأمور وصلت لديكم إلى حد الفوبيا، ومن غير المسموح أن يلحق الظلم بالناس بسبب المعلومات الخاطئة".