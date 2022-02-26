لبنان

كلودين عون: قبل ردود الفعل العشوائية الاستعلام عن التعريف الحقيقي لمكتوم القيد اللبناني

Lebanon 24
26-02-2022 | 07:54
A-
A+
Doc-P-923533-637814840508615555.jpg
Doc-P-923533-637814840508615555.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غردت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز على "تويتر": "إن مكتوم القيد unregistered child هو كل طفل مولود من أبوين لبنانيين أهملوا تسجيله لدى دوائر النفوس بعد الولادة خلال فترة سنة التي يسمح بها القانون. أي أنه إنسان موجود من دون شخصية قانونية. قبل ردود الفعل العشوائية، الاستعلام عن التعريف الحقيقي لمكتوم القيد اللبناني".
 
وفي تغريدة ثانية، قالت: "إذا كان مكتوم القيد مولودا من والدين أجنبيين، فهو بالطبع غير لبناني وتطبق القوانين المرعية الإجراء، أي تسجيله بسجل نفوس الأجانب. إن قلة إدراككم لوجع الناس يجب أن يعالج، فالأمور وصلت لديكم إلى حد الفوبيا، ومن غير المسموح أن يلحق الظلم بالناس بسبب المعلومات الخاطئة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2022-02-26
11:48 | 2022-02-26
11:25 | 2022-02-26
11:20 | 2022-02-26
10:35 | 2022-02-26
10:29 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website