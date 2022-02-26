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لبنان
هذا هو الحلّ الوحيد بين روسيا وأوكرانيا في رأي جنبلاط
Lebanon 24
26-02-2022
|
08:11
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غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر"، قائلاً: "ليس من الأسهل دخول الحرب أو إعلانها لكن الأصعب هو في كيفية وقفها أو الخروج منها لذا وفوق كل شيء ادعو الى التفاوض الدبلوماسي الحل الوحيد لوقف مسلسل الدم والخراب. ان الصداقة بين الشعب الروسي والاوكراني هي الاساس بعيداً من تدخلات البعض من الغرب".
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