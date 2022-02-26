وفد من حزب الله وضع إكليلا على ضريح معروف سعد في صيدا بذكرى اغتياله

زار وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر ضريح الشهيد معروف سعد في جبانة صيدا القديمة في الشاكرية، لمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لاغتياله، حيث وضع إكليلا من الورد، في حضور وفد من التنظيم الشعبي الناصري يتقدمهم عضوا قيادة التنظيم ناصيف عيسى ومصباح الزين، وتلا الجميع سورة الفاتحة عن روح الشهيد.بدوره شكر عيسى باسم قيادة التنظيم قيادة حزب الله على هذه الالتفاتة، مثمنا "دور المقاومة في دحر الإحتلال وحماية الوطن".