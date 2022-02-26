لبنان

الحركة البيئية تدعو للمحافظة على غابات عكار

Lebanon 24
26-02-2022 | 08:50
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أعلنت "الحركة البيئية اللبنانية"، في بيان، "تأييدها الكامل للمواقف التي يأخذها مجلس البيئة في القبيات، دفاعا عن الغابات التي يجري قطع اشجارها في غابات عكار، وآخرها ما حصل في غابات السنديان في خراج بلدة بزبينا".

ورأت الحركة أن "ما يحصل هو تعد ظالم وواضح على الفضاء الحرجي لبلدة بزبينا، وأن ما يجري حاليا هو متاجرة بالثروةالحرجية لجني الاموال، على حساب الموارد الطبيعية التي تستفيد منها الاجيال القادمة".

ودعت "القوى الامنية بجميع فروعها الى الوقوف بوجه التعديات التي تستهدف الغابات في اكثر من مكان من لبنان".

كما طالبت الحركة "بلدية بزبينا الاسراع باصدار قرار مجلس بلدي بانشاء محمية طبيعية في بزبينا او تحديدها وتصنيفها موقعا طبيعيا تحت حماية وزارة البيئة وفقا لكتاب مدير عام الوزارة رقم 819/ب تاريخ 2/6/2020".
المصدر: الوكالة الوطنية
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