الطريق انهارت... احذروا هذا المسلك في الشمال

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار الطريق المؤدية إلى بلدة القمامين، وهي بلدة فاصلة بين قضاء عكار والضنية.

وجاء الانهيار بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس.