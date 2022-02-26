لبنان

الطريق انهارت... احذروا هذا المسلك في الشمال

Lebanon 24
26-02-2022 | 09:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن انهيار الطريق المؤدية إلى بلدة القمامين، وهي بلدة فاصلة بين قضاء عكار والضنية.
 
وجاء الانهيار بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة يوم أمس.
 
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انهيار طريق

الشمال

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