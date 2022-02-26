لبنان

توقيف مطلوبين في زحلة بجرائم السرقة

Lebanon 24
26-02-2022 | 10:07
A-
A+
Doc-P-923571-637814920099779401.jpg
Doc-P-923571-637814920099779401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكرات العدلية بحقهم، وبخاصة جرائم السرقة، وبعد رصد ومراقبة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف ثلاثة مطلوبين في مدينة زحلة، وهم: ب. أ. (من مواليد العام 2002، سوري الجنسية)، بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم التحريض على السرقة وشراء مسروق. ر.ر (من مواليد العام 1995، سوري الجنسية)، مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.
وم. ج. (من مواليد العام 1990، سوري الجنسية) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم حيازة سكين.
أودعوا القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناء على إشارة القضاء المختص".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:01 | 2022-02-26
11:48 | 2022-02-26
11:25 | 2022-02-26
11:20 | 2022-02-26
10:35 | 2022-02-26
10:29 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website