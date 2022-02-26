حاجز للجيش في منطقة شدرا... هذا ما يفعله

على وقع الإشكال الذي حصل منذ ايام على طريق عام وادي خالد - شدرا والذي راح ضحيته قتيل وجريح، علم "لبنان 24" أن هناك حاجزًا للجيش في منطقة شدرا بدأ بالتشديد على المواطنين من خلال التأكد من هويات المارة وتفتيش السيارات والتأكد من وجهتها تخوفاً من تطورات جديدة وتجنبا لوقوع اشكالات امنية جديدة.