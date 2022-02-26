إخلاء طرقات ومنع مرور في صيدا.. ما القصّة؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:



"الساعة 10,00 من يوم الأحد 27-2-2022، ستنطلق مسيرة من أمام النصب التذكاري للشهيد معروف سعد، لمناسبة الذكرى السنوية السابعة والأربعين لاستشهاده، وذلك من محلة البوابة الفوقا-صيدا، وصولا إلى ساحة النجمة-صيدا.

لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7:00 صباحا من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المسيرة، اتخاذ تدابير السير التالية:

- إخلاء المسلكين ومنع وقوف السيارات، اعتبارا من الساعة 5:00، من محلة "الراهبات" باتجاه شارع رياض الصلح، وصولا إلى ساحة النجمة، وبالعكس. وتحويل السير باتجاه الكورنيش البحري.

- تحويل السير من ساحة الشهداء، نزولا باتجاه الكورنيش البحري.

- منع المرور على الطريق المؤدي إلى ساحة النجمة من تقاطع الزعتري (جامع الزعتري)، وتحويل السير باتجاه الكورنيش البحري.

- تحويل السير المتجه من دوار السعودي إلى ساحة النجمة باتجاه جامع الزعتري.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام" .