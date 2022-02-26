14
o
بيروت
18
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
11
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قائد القطاع الغربي لليونيفيل: لبنان وإيطاليا لديهما الكثير من القواسم المشتركة
Lebanon 24
26-02-2022
|
11:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
افتتحت "اليونيفيل" الإيطالية ومدرسة الحميري الرسمية قسم الروضات، الذي رمّمته الكتيبة، باحتفال أقيم في مسرح المدرسة برعاية رئيس المنطقة التربوية احمد صالح وفي حضور قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل" الجنرال الإيطالي ماسيميليانو ستيكا وعدد من ضباط الكتيبة وقائمقام صور محمد جفال والمنسق السفير فواز فواز، وحشد من الفاعليات التربوية والبلدية والاختيارية".
بعد النشيدين الوطني والإيطالي وتقديم من المعلمة نسرين قصير، القى الجنرال ماسيميليانو ستيكا كلمة شكر في مستهلها "حفاوة الاستقبال"، واعتبره "إشارة جميلة للصداقة والعاطفة بين دولتين وشعبين لديهما الكثير من القواسم المشتركة لبنان وإيطاليا".
وقال: "ما زلت أتذكر مدرستي والدروس والمعلمين، بعد ذلك نشأت وادركت ان الأطفال هم اساتذتنا منهم نتعلم ان ننظر الى الحياة بأمل، وان حماستهم وعنفوانهم هما مصدر الهام لنا، علينا ان نساعد الطفل على النمو وان نوفر له مكانا آمنا يحفز الفضول عنده ويجعله ينمو براحة، وكلنا أمل وثقة في المدرسة لتعليم أولادنا الذين سيواجهون الحياة بثقة وبتسامح وابتسامة".
وأضاف: "من دواعي سروري انجاز اعمال في هذه المدرسة التي هي رمز لروابط القوة والمودة بين اليونيفيل وأهالي بلدة الحميرى الكرام".
وشكر "كل من عمل على تحسين المدرسة من إدارة ومعلمين واولياء طلاب".
صالح
ثم القى راعي الاحتفال صالح كلمة اعتبر فيها ان "التربية والعطاء صنوان ما اجتمعا الا للخير والفلاح، فالعطاء يزيد من طاقات الفرد والأمة ويشحذ الهمم ويساعد على كسب الاحترام وبناء الثقة من قبل الجميع. والتربية توسع افاق الأجيال وتساعد على بناء مجتمع متماسك للوصول الى الكمال".
وأضاف: "يمر وطننا في أزمات تنذر بمستقبل غير مستقر، وقد تراجعت إمكاناتنا الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ولم يبق عندنا سوى التربية لنستثمر عليها، وعلينا واجب الوقوف الى جانب المعلمين والاجيال والأهالي، وفي هذه الظروف تمتد الينا يد العطاء من قبل قوات الطوارئ الدولية ومن الكتيبة الإيطالية، وليست المرة الأولى حيث قامت بمشروع ترميم قسم الروضات في مدرسة الحميرى الرسمية، فكل الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة والدائمة، والتي لا تثمر الا خيرا".
وأضاف: "هذا المشروع يساعد أطفالنا وتلاميذنا على العمل في بيئة علمية وتربوية وصحية، كما ان الكتيبة الإيطالية قدمت بالأمس القريب مساعدات لأكثر من فوج كشفي وجمعيات بيئية علمية وتربوية وصحية".
وتابع: "اننا في وزارة التربية وفي المنطقة التربوية في الجنوب، نضع كل امكاناتنا من اجل أنقاذ العام الدراسي من خلال التكثيف وتقديم الحوافز لسد رمق الحياة الكريمة للأساتذة، بالرغم من كل المعوقات".
وفي الختام، القى مدير المدرسة الأستاذ حسين حسن بري كلمة شكر فيها "راعي الاحتفال والجنرال ماسيميليانو والحضور"، واثنى على "الالتفاتة الطيبة والكريمة والدائمة التي قامت بها الكتيبة الإيطالية للمدرسة".
وختاماً، تسلم كل من الجنرال الإيطالي ورئيس المنطقة التربوية دروعا تقديرية من إدارة المدرسة، وأقيم حفل كوكتيل على شرف الحضور.
تابع
الأكثر قراءة
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
Lebanon 24
تفاصيل "علاقات جنسية" لقاصر في بيروت.. ما فعلته ينفضح وتريد 100 مليون!
02:30 | 2022-02-26
26/02/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!
Lebanon 24
مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!
14:08 | 2022-02-26
26/02/2022 02:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
Lebanon 24
"آذار الغدار" يبدأ أيامه بأجواء شديدة البرودة... تحضّروا للامطار الطوفانية والثلوج
02:29 | 2022-02-26
26/02/2022 02:29:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"الواتساب" مُهدّد على هواتف اللبنانيين.. احذروا هذا الأمر
Lebanon 24
"الواتساب" مُهدّد على هواتف اللبنانيين.. احذروا هذا الأمر
12:01 | 2022-02-26
26/02/2022 12:01:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
Lebanon 24
هذه السلع سيرتفع سعرها.. ما كشفه وزير الاقتصاد "مهمّ جداً"
04:27 | 2022-02-26
26/02/2022 04:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:57 | 2022-02-26
المشهد الانتخابي يتظهر مع بداية آذار ولا ترشيحات بارزة حتى الان
23:17 | 2022-02-26
"التحالف الثلاثي" قيد الانجاز النهائي ومطالبات شعبيّة لـ" أمل" بالتغيير في الوجوه
23:23 | 2022-02-26
حرب اوكرانيا تعمّق ازمات لبنان
23:50 | 2022-02-26
أزمة أوكرانيا: طالبان لبنانيان فقط تمكّنا من عبور حدود بولندا
23:33 | 2022-02-26
درويش: موقف الخارجية اللبنانية مبدئي
23:31 | 2022-02-26
المحروقات متوافرة ولا أزمة وهذا ما كشفه ابو شقرا عن زيادة الاسعار
فيديو
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
27/02/2022 07:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
فنان مشهور يتحدث للمرة الأولى عن خطيبته ويكشف موعد الزفاف (فيديو)
11:00 | 2022-02-25
27/02/2022 07:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
Lebanon 24
بكاميرات ممتازة... "Vivo" تُطلق هاتفاً جديداً (فيديو)
14:00 | 2022-02-24
27/02/2022 07:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact