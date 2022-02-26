"الواتساب" مُهدّد على هواتف اللبنانيين.. احذروا هذا الأمر

كشف العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّهم يتلقون اتصالات هاتفية ورسائل من أرقام غريبة مصدرها خارج لبنان.

وأشار بعض الناشطين إلى أنه في حال الرّد على الاتصالات الواردة من تلك الأرقام، سيتبيّن أن هناك مُجيباً آلياً يتولى عملية التحدّث.

ووسط ذلك، فإن الأمر الأهم الذي كشفه الناشطون هو أن نتيجة بعض الاتصالات والرسائل جاءت على هيئة "قرصنة" لتطبيق "واتساب" على هواتف المواطنين، ما يجعلهم بعد ذلك غير قادرين على الولوج إليه واستخدامه.

وإزاء هذا الأمر، فقد أطلقت تحذيراتٌ من الانتباه لما يحصل وتجنب الإجابة على اتصالات من أرقام غريبة من خارج لبنان بشكل خاص، خصوصاً أن هذا الأمر يهدد الخصوصية ويجعل بيانات المستخدمين في خطر