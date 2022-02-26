في لبنان.. سببٌ قد يدفعكم لدفع دولارات من دون سابق إنذار!

وسط العاصفة التي يشهدها لبنان، تعرّضت منازل بعض المواطنين لـ"صواعق رعدية" من شأنها أن تُحدث حرائق وتتركَ ضرراً كبيراً.

وساهمت الصواعق بالدرجة الأولى باحتراقِ أجهزة كهربائية تكون موصولة على الكهرباء أو على البطاريات، مثل أجهزة الانترنت والبرادات المنزلية.

وفي السياق، قال أحد موزّعي شبكة الانترنت لـ"لبنان24" إنّ "هناك الكثير من المواطنين أبلغوا عن تعطل الانترنت لديهم بفعل الصواعق"، مشيراً إلى أن "هؤلاء سيكونون مضطرين لشراء أجهزة أخرى جديدة بدل القديمة المتضررة".

وأوضح أن تكلفة "راوتر" الانترنت تبدأ من 30 دولاراً أميركياً في حين أن البعض يريد اقتناء ماكينة صغيرة مخصصة لتشغيل "الراوتر" وسط انقطاع الكهرباء، ويُقدر سعرها الآن بـ25 دولاراً أميركياً.

ونصح الموزّع بضرورة اطفاء الإنترنت بسرعة عندما ملاحظة وجود صواعق رعدية أثناء هطول الأمطار، وذلك لتجنب أي أضرار في الأجهزة الكهربائية.