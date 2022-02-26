لبنان

تراجع مستمر لعدّاد كورونا في لبنان.. هذا ما سجله اليوم

Lebanon 24
26-02-2022 | 12:38
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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل " 2428 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1065307، كما تم تسجيل 11 حالة وفاة".
 
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