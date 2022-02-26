هذا ما سجله سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء يوم السبت وسجل 20,650 ليرة للمبيع و20,700 ليرة للشراء.وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.