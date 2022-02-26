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لبنان
هذا ما سجله سعر الدولار في السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
26-02-2022
|
12:52
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء يوم السبت وسجل 20,650 ليرة للمبيع و20,700 ليرة للشراء.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 20625 - 20675 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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