في بلدة لبنانية.. سرقة بقيمة 1480 دولاراً أميركياً!

ادعى المواطن "م. خ. م." وهو صاحب محل لبيع الأدوات الكهربائية، لدى مخفر طليا بأن شخصا مجهولا تواصل معه عبر الواتساب، وطلب منه تجهيزات خاصة بالطاقة الشمسية قيمتها 1480 دولاراً أميركياً.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإنه لدى وصول المواطن "م.خ.م." إلى المكان المتفق عليه لملاقاته في بلدة الحلانية قرب المستوصف، حضرت سيارة من نوع "B.M.W" ذهبية اللون ذات زجاج حاجب للرؤية يستقلها شخصان استلما الطلبية، وفرا إلى جهة مجهولة من دون دفع ثمنها.