لبنان

مفاجأة.. سلعٌ أساسية بـ250 ليرة لبنانية فقط!

Lebanon 24
26-02-2022 | 14:08
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مع تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، سَعت متاجر بيع المواد الغذائية إلى تخفيض أسعار السلع على رفوفها، خصوصاً وسط الحملة الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد. 
 
فعلياً، فإن القيمة المالية للكثير من السلع لم تتراجع بالحد المطلوب مقارنة مع نسبة انخفاض الدّولار، وهو الأمر الذي يثيرُ حفيظة المواطنين بين الحين والآخر.
 
ووسط هذا الواقع، يبدو أن هناك متاجر قررت "كسر القاعدة" وقلب المشهد رأساً على عقب عبر إطلاق عروضاتٍ "نارية" ليس لها مثيلٌ حتى في أيام العز. 
 
ومؤخراً، أقدم أحد المتاجر في برج حمود والدكوانة على بيع كلّ من كيلو السكر والبرغل بـ250 ليرة لبنانية فقط لا غير، علماً أن كيلو السكر يصل سعره اليوم إلى نحو 20 ألف ليرة كحدّ أدنى، في حين أن سعر كيلو البرغل يتراوح بين 15 و 25 ألف ليرة.
 
وجرى الترويج لهذا العرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن بعض الناشطين كشفوا أن المتجر اشترط على المستهلك شراء سلع بقيمة 200 ألف ليرة من المتجر لكي يتمكن في المقابل من الحصول على كيلو سكر أو برغل بـ250 ليرة لبنانية.
 
 
 
 
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