لبنان

3 صور نادرة من بيروت.. شاهدوا منطقة شهيرة بالأبيض والأسود

Lebanon 24
26-02-2022 | 14:34
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نشرت صفحة "old beirut lebanon" صوراً قديمة ونادرة من العاصمة بيروت التقطت بين العامين 1970 و 1971.
 
ووفقاً للصفحة، فإنّ الصور التقطت بعدسة المصور اللبناني بيار معدنجيان، وقد أظهرت حركة الناس والسيارات في محيط مبنى اللعازرية وسط بيروت.
 
مواطنون يعبرون شارع الأمير بشير وسط سيول الأمطار وازدحام السير أمام مبنى العازارية باتجاه ساحة البرج 1970
 
 
بيروت 1971: موقف تاكسي إلى المصيطبة أثناء زحمة السير، والركاب بالانتظار في شارع سوريا على تقاطع شارع الامير بشير، إلى اليمين نهاية شارع المعرض من جهة الجنوب: مدخل التياترو الكبير المبنى المميز من أوائل الثلاثينات بتصميم المهندس يوسف افتيموس
 
 
 
شارع سوريا عند تقاطع شارع الامير بشير باتجاه خندق الغميق.. الى اليسار زاوية مبنى العازارية 1971
 
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