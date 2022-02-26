لبنان

جنبلاط: لوجود خطة إصلاحية وعملية لقطاع الكهرباء

Lebanon 24
26-02-2022 | 15:43
A-
A+
Doc-P-923658-637815125866622352.jpg
Doc-P-923658-637815125866622352.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط "أهمية معالجة ملف الكهرباء"، معتبرا أن "الإقرار المبدئي في مجلس الوزراء للخطة، غير كاف، إذ يجب أن يكون هناك خطة إصلاحية حقيقية عملية طال انتظارها، ضمن برنامج زمني يبدأ بتشكيل الهيئة الناظمة، لا ان يتم تكرار الخطط السابقة بأشكال جديدة".
 
كلام جنبلاط جاء خلال استقبالات السبت في قصر المختارة، في حضور النواب أكرم شهيب، فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن، وأمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر.
 
وتناول جنبلاط مع وفد من المدربين المتعاقدين قضية الجامعة اللبنانية، مؤكداً "موقفنا التاريخي في الحرص على الجامعة ودورها الأكاديمي والوطني، ومن أجل الشباب اللبناني ومستقبله التعليمي".

وشدد جنبلاط على "وجوب ايلاء الجامعة الاهتمام اللازم واعطائها الاولوية في معالجة الازمة المالية التي تمر بها كسائر المؤسسات نتيجة الاوضاع الصعبة الراهنة، وباقي الملفات بعيدا من أي تسييس، وبعيدا من الحسابات المذهبية".

وكلف جنبلاط النائب شهيب متابعة مطالب المدربين مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، ومنها حل ملف عقود المصالحة لجعلها تجديدية، وفصله عن باقي ملفات الجامعة باعتباره مستوفيا للشروط ولا يكلف الخزينة أعباء إضافية".
 

 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:57 | 2022-02-26
23:17 | 2022-02-26
23:23 | 2022-02-26
23:50 | 2022-02-26
23:33 | 2022-02-26
23:31 | 2022-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website