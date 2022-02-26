هاشم: روسيا كانت إلى جانب لبنان في كافة المحطات

قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم إنّ "الواضح هو أنه لم يكن هناك اتفاق على المستوى الداخلي حول البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية بشأن الحرب الأوكرانية - الروسية".

وفي تصريح له، لفت هاشم إلى أنّ "البيان ترك استياء روسياً واضحاً تم التعبير عنه على اكثر من مستوى"، وأضاف: "أعتقد أن هناك تقديراً روسياً للواقع اللبناني، إلا أنه من حق الإدارة السياسية في موسكو أن تبدي هذا الاستياء، علماً أن روسيا كانت إلى جانب لبنان في كافة المحطات".

ورأى هاشم أن هناك قوى سياسية ابتعدت عن شعار النأي بالنفس، معتبراً أن بعض الجهات تريد أن يكون هذا الشعارُ استنسابياً وفق الأهواء السياسية.