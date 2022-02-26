المشهد الانتخابي يتظهر مع بداية آذار ولا ترشيحات بارزة حتى الان

يتجه الواقع السياسي الداخلي إلى أولية الوقائع الانتخابية التي ستبدأ باحتلال واجهة هذا المشهد مع بداية شهر آذار.وقبل اسبوعين من اقفال باب الترشيحات للانتخابات النيابية لم يسجل حتى الان تقديم ترشيحات بارزة على مستوى القوى الاساسية التي تتريث في اعطاء الضوء الاخضر للقيام بها رسمياً.ونقلت" الديار" عن مرجع بارز القول «صحيح اننا ذاهبون الى الانتخابات في ايار المقبل لكن المشهد الانتخابي على صعيد حسم التحالفات في عدد من الدوائر وبلورة اللوائح تفرض التريث قليلا. اما الترشيحات فستحسم في غضون اسبوع قبل المباشرة بعملية تقديمها رسميا قبل انتهاء موعدها».وكتبت" النهار": يشكل أذار نهاية مهلة تسجيل المرشحين وتسجيل اللوائح الانتخابية بما يفرض اكتمال صورة التحالفات الانتخابية التي يبدو لافتاً أنها تأخرت في معظم المناطق ولدى معظم القوى السياسية والحزبية و"المدنية" أيضاً بما يعكس وتيرة عامة في البلاد تتسم بالبرودة الانتخابية. وهذه البرودة بدأت تشكل عامل قلق وخوف لا يتمّ التعبير عنهما بكثافة لدى معظم القوى التي تتهيأ للاستحقاق الانتخابي ولكنهما يعتملان بقوة في مساعي القوى الحزبية الكبيرة أيّاً تكن اتجاهاتها إلى تحفيز قواعدها وجماهيرها على التفاعل والتكيّف بحماسة للانتخابات دون صدى بارز بعد أقله إلى هذه اللحظة.ويبقى انتظار ما ستحمله الأسابيع القليلة المقبلة على صعيد بلورة الاتجاهات العامة والتحالفات الأساسية في الدوائر الانتخابية الـ15،وألمح المرجع الى «ان هذه الانتخابات تعتبر الاكثر حساسية وضبابية في آن معا، وهناك حسابات معقدة تحتاج الى بعض الوقت، خصوصا ان الاجواء العامة تساهم ايضا في اضفاء مثل هذه الاجواء وتطرح علامات استفهام حول الاستحقاق الانتخابي ومساره».