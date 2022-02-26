ماذا قال الحريري عن حركة السنيورة

ذكرت الديار ان بعض الذين راجعوا الرئيس سعد الحريري مجدداً حول حركة الرئيس فؤاد السنيورة تلقوا منه جواباً حاسماً كان اكده خلال وجوده في بيروت في ذكرى استشهاد والده. وقد كرر القول "ما خصني بالسنيورة وما إلي علاقة بما يقدم به".