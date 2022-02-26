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لبنان
ماذا قال الحريري عن حركة السنيورة
Lebanon 24
26-02-2022
|
23:25
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ذكرت الديار ان بعض الذين راجعوا الرئيس سعد الحريري مجدداً حول حركة الرئيس فؤاد السنيورة تلقوا منه جواباً حاسماً كان اكده خلال وجوده في بيروت في ذكرى استشهاد والده. وقد كرر القول "ما خصني بالسنيورة وما إلي علاقة بما يقدم به".
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