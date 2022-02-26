لبنان

اتصالات لمعالجة تداعيات بيان وزارة الخارجية

Lebanon 24
26-02-2022 | 23:28
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بقيت قضية بيان وزارة الخارجية تجاه حرب اوكرانيا وادانتها للهجوم الروسي تتفاعل ،وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاتصالات والجهود استمرت على غير صعيد لتدارك نتائجه وتداعياته بعد بيان السفارة الروسية الصريح الذي عبّر عن استياء موسكو من الموقف اللبناني.

واضافت المصادر انه الى جانب محاولة السفير اللبناني في موسكو شوقي بونصار توضيح وتجميل الموقف بالتأكيد على «تمسك لبنان بافضل العلاقات مع روسيا»، فان رئيس الجمهورية كلف النائب السابق أمل ابو زيد بالسعي لدى وزارة الخارجية الروسية لتصويب الموقف اللبناني ومعالجة اثار بيان وزير الخارجية.

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