المحروقات متوافرة ولا أزمة وهذا ما كشفه ابو شقرا عن زيادة الاسعار

نفى عضو نقابة موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ما يجري تداوله عن ازمة محروقات.

وقال لـ "الأنباء" الالكترونية : انها إشاعات تصدر عن أشخاص يحبون الترويج للأزمات، وقد مللنا الأزمات ومللنا الطوابير".

وأكد أبو شقرا أن "مادة البنزين مؤمنة ومتوفرة في البلد من الشركات المستوردة وليس هناك أي مشكلة بالنسبة للبنزين"، لافتا الى مشكلة في مادة المازوت لأن المنشآت تستورد كميات خفيفة، وهو أمر مستغرب إذ ان ثمنه يتم تسديده بالفريش دولار مئة في المئة، لذلك يجب أن يكون متوفراً.

وكشف انه اتفق في اجتماع نقابة الموزعين "بألا يكون هناك جدول أسعار يومي للمحروقات"، لأننا، على حد قوله، "لا يجوز كلما زاد السعر 100 ليرة ان يصدر جدول الأسعار"، وأضاف: "عندما يتغيًر السعر أكثر من 500 ليرة يصدر جدول جديد".

وتوقّع أبو شقرا أن "يرتفع سعر صفيحة البنزين الثلاثاء ما بين 7 الى عشرة الاف ليرة".