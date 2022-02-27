لبنان

3 جرحى في حادث سير مروع عند تقاطع البيال...هذه تفاصيله!(صور)

Lebanon 24
27-02-2022 | 00:59
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى الجامعة الأميركية، اصيب جراء تعرضه لحادث سير مروع وقع عند تقاطع البيال-بيروت.
كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريحين اخرين، تولت جهات اخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
 
 
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