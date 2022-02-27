3 جرحى في حادث سير مروع عند تقاطع البيال...هذه تفاصيله!(صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى الجامعة الأميركية، اصيب جراء تعرضه لحادث سير مروع وقع عند تقاطع البيال-بيروت.

كما واسفر الحادث عينه عن سقوط جريحين اخرين، تولت جهات اخرى نقلهما الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.