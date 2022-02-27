معطيات حاسمة عن انتخابات البقاع الغربي وراشيا

تتحرك الاتصالات واللقاءات بين حزب الله وحلفائه في 8 اذار والتيار الوطني الحر بوتيرة سريعة. وفي المعطيات الاخيرة المتصلة بدائرة البقاع الغربي راشيا، فإن النقاشات مستمرة بين المعنيين وقطعت شوطا كبيرا تمهيدا لاعلان الاتفاق. وبحسب المعطيات فإن لائحة "الثنائي الشيعي" وحلفائه سوف تضم الى مرشح حركة امل قبلان قبلان(شيعي)، كلا من الوزير السابق حسن مراد(سني)، ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي(ارثوذكسي)، وطارق الداوود(درزي)، فيما تشير مصادر سياسية الى احتمال أن يرشح التيار الوطني الحر مارونيا على هذه اللائحة، مع اعتبار المصادر أن الأمور لم تتجوجل بعد بصورة نهائية، لكن هناك تصميم عند المعنيين بضرورة التحالف والتعاون، ووضع الخلافات الشخصية جانبا للوصول الى النتيجة المرجوة .

وتجدر الإشارة إلى أن عدد مقاعد دائرة البقاع الغربي -راشيا هو ستة وموزعة على الشكل التالي: نائبان سنيان، نائب شيعي، نائب درزي، نائب ماروني، ونائب أرثوذكسي.