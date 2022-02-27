لبنان

معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-02-2022 | 03:15
A-
A+
Doc-P-923767-637815468647870399.jpg
Doc-P-923767-637815468647870399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي لـ"لبنان24" إنّ "تمديد مصرف لبنان للتعميم رقم 161 لغاية آخر آذار المقبل، من شأنه أن يساهم في إراحة السوق النقدية طالما أنّ العرض على الدولار أكبر من الطلب".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الاستقرار اليوم في السوق الموازية مطلوبٌ خصوصاً أن الأسعار بين المنصات باتت متقاربة إلى حدّ ما"، وأضافت: "اليوم بات هامش استفادة المواطن من مفاعيل التعميم ضئيلة باعتبار أن سعر منصة صيرفة بات قريباً لسعر الدولار الموازية، وبالتالي فإنّ الربح سيكون أقل، ولكنه مقبول إلى حدّ ما".

واعتبرت المصادر أن توحيد المنصات سيكونُ الهدف الأساس خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الرّكون دائماً إلى منصة "صيرفة" كمُحدّد أساسي لسعر الصرف الحقيقي، هو الطريق الذي يبدو بارزاً في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر: "الخطوات المتخذة من شأنها أن تقلل الاعتماد على المنصات الالكترونية للدولار، ما يعني أن الركون سيكون لصيرفة أكثر من غيرها إذ أن مصرف لبنان يعلن يومياً عن سعر الدولار عبرها وعن حجم التداول ضمنها".

وختمت: "الهدف دائماً يبقى في لجم تلكَ المنصات التي تحكّمت بسعر الدولار. عندما تصبح صيرفة هي الأساس، فإن السوق سيكون مضبوطاً أكثر وبالتالي فإن التلاعب الدولار سيتراجع حُكماً".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-02-27
05:40 | 2022-02-27
07:10 | 2022-02-27
06:53 | 2022-02-27
06:42 | 2022-02-27
06:39 | 2022-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website