معلومة مُهمّة عن التعميم 161.. الدولار سيتراجع في هذه الحالة

قالت مصادر ناشطة في القطاع المصرفي لـ"لبنان24" إنّ "تمديد مصرف لبنان للتعميم رقم 161 لغاية آخر آذار المقبل، من شأنه أن يساهم في إراحة السوق النقدية طالما أنّ العرض على الدولار أكبر من الطلب".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الاستقرار اليوم في السوق الموازية مطلوبٌ خصوصاً أن الأسعار بين المنصات باتت متقاربة إلى حدّ ما"، وأضافت: "اليوم بات هامش استفادة المواطن من مفاعيل التعميم ضئيلة باعتبار أن سعر منصة صيرفة بات قريباً لسعر الدولار الموازية، وبالتالي فإنّ الربح سيكون أقل، ولكنه مقبول إلى حدّ ما".

واعتبرت المصادر أن توحيد المنصات سيكونُ الهدف الأساس خلال الفترة الحالية، وبالتالي سيكون الرّكون دائماً إلى منصة "صيرفة" كمُحدّد أساسي لسعر الصرف الحقيقي، هو الطريق الذي يبدو بارزاً في الوقت الراهن.

وأضافت المصادر: "الخطوات المتخذة من شأنها أن تقلل الاعتماد على المنصات الالكترونية للدولار، ما يعني أن الركون سيكون لصيرفة أكثر من غيرها إذ أن مصرف لبنان يعلن يومياً عن سعر الدولار عبرها وعن حجم التداول ضمنها".

وختمت: "الهدف دائماً يبقى في لجم تلكَ المنصات التي تحكّمت بسعر الدولار. عندما تصبح صيرفة هي الأساس، فإن السوق سيكون مضبوطاً أكثر وبالتالي فإن التلاعب الدولار سيتراجع حُكماً".