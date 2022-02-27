لبنان

لماذا 14 وليس 8 آذار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2022 | 03:30
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إختار "التيار الوطني الحر" تاريخ 14 آذار لإعلان أسماء مرشحيه للإنتخابات النيابية في مختلف الدوائر، وذلك في عشاء ريعي تعود عائداته لدعم الحملات الإنتخابية

فلماذا إختار "التيار" 14 آذار وليس 8 آذار؟ 

مصادر على خصومة سياسية مع "التيار الوطني" وصفت هذا الإختيار بأنه محاولة إنتخابية تمويهية لإستدرار عطف الناخبين الذين لا تزال تستهويهم شعارات 14 آذار، فيما إعتبرت مصادر قريبة من "ميرنا الشالوحي" أن "التيار هو الوحيد الذي لا يزال يحافظ على روحية 14 آذار، وهو الوحيد الذي يخوض الإنتخابات النيابية على أساس مبادىء الحرية والسيادة والإستقلال

المصدر: لبنان 24

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