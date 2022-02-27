لبنان

خلافات عاطفية "طيّرت" اطلالة الملكة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-02-2022 | 03:45
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يتداول الوسط الاعلامي خبر اقدام مذيعة تلفزيونية "لها كلمتها" داخل المؤسسة التي تعمل فيها، على اقصاء ملكة جمال لبنانية سابقة عن المشاركة في برنامج منوعات يعرض على المحطة.

وفي التفاصيل المتداولة أن المذيعة شنّت حملة على "الملكة" لدى إدارة المحطة  بسبب علاقتها بطليقها، معتبرة ان ظهورها على الشاشة يعتبر نكسة لها وكيدية. وقد حضرت" الملكة" الى الاستديو  لتسجيل مقابلة معها تعرض ضمن البرنامج المذكور ، الا ان  الطاقم التقني أبلغها "اعتذاره عن التصوير بسبب عطل  فني  وتقني طارئ"، ليتبين لها بعد "تحرياتها" ان المذيعة نجحت في فرض اقصائها عن المشاركة في البرنامج.

 

المصدر: لبنان 24

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