لبنان

في انطلياس...احتراق 4 سيارات داخل مرآب

Lebanon 24
27-02-2022 | 01:25
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق شبّ في 4 سيارات مركونة داخل مرآب مبنى سكني في أنطلياس، لافتةً إلى أنّ الأضرار اقتصرت على الماديات. 
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حريق مرآب

انطلياس

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