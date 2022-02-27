"أيام الفجر الثقافية" بنكهة ايرانية

وصل وزير الثقافة والارشاد الإيراني محمد مهدي اسماعيلي الى بيروت امس على رأس وفد للمشاركة في افتتاح "أيام الفجر الثقافية" في لبنان، والتي تبدأ فعالياتها غدا الاثنين، ولغاية الخامس من آذار ، بدعوة من المستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان و«الجمعية اللبنانية للفنون ــ رسالات»، برعاية وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى .

تنقسم الفعاليات بين مسرح «رسالات» (مركز بلدية الغبيري الثقافي)، وقصر الأونيسكو، و«المركز العالمي لحوار الحضارات»، ومناطق لبنانية مختلفة.

ومن المقرر ان يستضيف قصر الاونيسكو مساء الثلاثاء المقبل امسية موسيقية تحييها الاوركسترا الوطنية الايرانية بقيادة المايسترو برديا كيارس.

وفي الأوّل من آذار 2022، ستقام ندوة عن «التعدّدية الثقافية بين المواطنة والانتماء» عند العاشرة صباحا في مقرّ «المركز العالمي لحوار الحضارات»، في بطريركية الروم الكاثوليك في الربوة.