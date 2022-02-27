اخماد حريق داخل منشرة في صيدا والاضرار مادية! (صورة)

شب حريق ليلاً في منشرة قرب مطعم ماكدونالدز خلف الجامعه اللبنانية في منطقة صيدا بحسب مندوبة "لبنان 24". وعملت فرق الاطفاء عى اخماده.

واقتصرت الاضرار على الماديات.