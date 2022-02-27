لبنان

اخماد حريق داخل منشرة في صيدا والاضرار مادية! (صورة)

Lebanon 24
27-02-2022 | 01:43
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شب حريق ليلاً في منشرة قرب مطعم ماكدونالدز خلف الجامعه اللبنانية في منطقة صيدا بحسب مندوبة "لبنان 24". وعملت فرق الاطفاء عى اخماده.    
واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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